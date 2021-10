Psychische Störung – Wenn Kinder unter Zwängen leiden

Berner Psychiatrie – Wenn Kinder unter Zwängen leiden Auf Umbruchzeiten wie den Wiedereinstieg in die Schule nach den Ferien reagieren manche Kinder mit verstärktem Zwangsverhalten. Das kann enorm belasten. Mirjam Comtesse

Eine der am verbreitetsten Zwangsstörungen: Exzessives Händewaschen. Foto: Getty Images

Die achtjährige Mia wäscht sich die Hände. Einmal, zweimal, zehnmal. Es könnten ja weiterhin Keime an den Fingern haften. Obwohl die Haut an manchen Stellen bereits reisst, kann Mia einfach nicht aufhören. Ihre Eltern sind verzweifelt, weil sie nicht verstehen, wieso sich ihre Tochter das antut. Sie leidet an einer der am häufigsten verbreiteten Zwangsstörungen: exzessivem Händewaschen.

Mit der Pandemie hat ihr Verhalten nichts zu tun. «Wir haben keine Steigerung der Fälle festgestellt», sagt Ulrich Böhnke von der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie bei den Universitären Psychiatrischen Diensten Bern (UPD). Sein Befund mag auf den ersten Blick erstaunen, doch die Erklärung ist einfach: Die Ursache für Zwangsgedanken und -handlungen liegt nicht in realen Gefahren. Oft steckt dahinter ein übertriebenes Verantwortungsbewusstsein oder ein übergrosses Sehnen nach Sicherheit.