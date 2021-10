Halloween: Die Nacht der Wiedergänger – Wenn Leichen lächeln oder stöhnen Rechtsmediziner nutzen die Tatsache, dass Organe, Gewebe und Zellen erst nach und nach ihre Arbeit einstellen. Dabei erleben sie auch Merkwürdiges. Anke Fossgreen

Jemanden lebendig zu begraben, ist heute unmöglich. Halloween-Maskerade. Foto: Getty Images

Ein sicheres Zeichen dafür, dass ein Mensch nicht mehr ins Leben zurückkehren kann, ist der Hirntod. Umso verblüffender ist, dass ein US-Team vor wenigen Monaten «Zombie-Gene» entdeckte, so zumindest titelten die Zeitungen. Schliesslich handelt es sich um Gene, die erst dann im Gewebe aktiv werden, wenn der Tod eintritt – und das ausgerechnet im Gehirn.

Eigentlich sollten die Gene beim Sterben ihre Arbeit einstellen, keine Proteine mehr bilden und damit Wachstum und Stoffwechselprozesse sämtlicher Zellen stoppen. Was aber geschieht dort? Die Gruppe um Jeffrey Loeb von der University of Illinois in Chicago hatte Gewebeproben aus den Gehirnen von Lebenden untersucht. Die Forscher wollten wissen, ob sich die Aktivität aller Gene verändert, während im Labor der Sterbeprozess des Gewebes einsetzt. Sie veröffentlichten die Ergebnisse im Fachblatt «Scientific Reports».