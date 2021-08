Kommentar zu Expats - Wenn man im Quartier ständig auf Englisch angesprochen wird

Beliebtes Wohnquartier für Expats: Zürich-Fluntern. Foto: Reto Oeschger (Archiv)

Ist man in gewissen Quartieren Zürichs unterwegs, hört man mittlerweile fast so viel Englisch wie Deutsch. In Läden, Restaurants, aber auch in Parks oder am Limmatufer – Englisch scheint Stadtsprache geworden zu sein. Durch die Expansion von globalen Firmen wie Google, aber auch durch die starke Stellung der international ausgerichteten ETH zogen in den letzten Jahren viele gutausgebildete Menschen aus aller Welt nach Zürich.

Eigentlich ist das eine gute Nachricht.

Und doch irritiert, wenn man beim Spaziergang mit dem Hund auf Englisch angesprochen wird, wenn in der Beiz Leute auf Englisch ein Bier bestellen, im Denner die Kunden die Kassiererin auf Englisch nach Gebührensäcken fragen. Nichts gegen Englisch, auch nichts gegen die Expats, die meisten sind ausserordentlich freundlich. Aber weshalb unternehmen viele von ihnen nicht einmal den Versuch, einige Worte in der lokalen Sprache zu sprechen, wenn sie in ein anderes Land ziehen?