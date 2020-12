Für das Grundrecht in der Demokratie einzustehen, dass Frauen gleichberechtigt sind, und der aktive Einsatz im täglichen Leben, gegen die noch immer herrschende Ungleichheit etwas zu tun.

Was bedeutet für Sie Feminismus?

Gab oder gibt es etwas, das Sie schon lange tun wollten und wofür Sie jetzt Zeit hatten oder haben?

Mein neues Album aufnehmen! Nach meiner abrupten Rückkehr Mitte März vom Auslandatelier der Stadt Zürich in New York nach nur 9 Tagen hab ich in Zürich begonnen, die Songs aufzunehmen. Nun ist das Album fertig und erscheint nächstes Jahr.