Bandenkriege in Schweden – Wenn Mord zur neuen Pandemie wird Eine junge Mutter, ein zwölfjähriges Mädchen – die Schüsse auf offener Strasse rücken den Menschen immer näher. Nun verschärft eine Täterstudie die heikle Debatte. Kai Strittmatter aus Kopenhagen

Schüsse auf offener Strasse: Anfang August fiel den Bandenkriegen ein zwölfjähriges Mädchen zum Opfer. Foto: Stina Stjernkvist (EPA)

Vier Schiessereien gab es in der Nacht zum Sonntag in Stockholm, ein junger Mann starb. Auf der Liste der Erschossenen in Schwedens Hauptstadt war der Mann in diesem Jahr die Nummer 18. Die Erschiessung junger Männer sei «fast schon eine Pandemie geworden, unerträglich», kommentierte die Zeitung «Aftonbladet» und beklagte einen Effekt der Abstumpfung. «Wir haben uns an die Waffengewalt gewöhnt.»

Doch das stimmt nur zum Teil. Tatsächlich finden die Einzelschicksale nicht mehr die Aufmerksamkeit wie früher. In der Politik aber hat die Bandenkriminalität ein Jahr vor den nächsten Parlamentswahlen längst wieder Corona als Topthema verdrängt. Verantwortlich für beides ist der massive Anstieg tödlicher Gewalt in den Vorstädten. Eine Studie von Schwedens nationaler Behörde für Verbrechensvorbeugung Bra hatte in diesem Frühling erst Schweden als das einzige Land Europas identifiziert, in dem die Anzahl tödlicher Schiessereien in den letzten zwei Jahrzehnten signifikant angestiegen ist.