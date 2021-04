Unter anderem die Raiffeisen verweigerte dem Nein-Komitee, gegen die Ehe für alle ein Konto zu eröffnen. Gegen die Bank wurde eine Strafanzeige eingereicht. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Früher einmal reichte es Unternehmen, zu konkurrenzfähigen Preisen attraktive Produkte zu verkaufen. Sie verbesserten damit die Lebensqualität der Kundschaft, verbuchten Gewinne und erhöhten den gesellschaftlichen Wohlstand.

In der gegenwärtig voranstürmenden Kulturrevolution genügt das nicht mehr. Unternehmen haben einem sozialen Zweck zu dienen. Überall in der westlichen Welt mischen sich Firmen in Belange ein, die mit ihrem Geschäft nichts zu tun haben. Einst lobbyierten sie nur für niedrige Steuern oder sponserten biegsame Politiker; jetzt markieren sie korrekte Gesinnung in politischen Streitfragen.