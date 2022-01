Neonazis an Skeptiker-Demo – Wenn Nazi-Mitläufer gleichgültig reagieren Wieso haben sich die 2000 Corona-Demonstrantinnen und -Demonstranten nicht gegen den Aufmarsch von Rechtsextremen gewehrt? Eine Spurensuche. Fabian Christl

Am letzten Samstag führten organisierte Neonazis die 2000 Personen starke Demonstration an. Foto: Raphael Moser

Massnahmengegner verstehen sich als besonders wach und kritisch – und laufen dann waschechten Neonazis hinterher. So geschehen am letzten Samstag in Bern: Die Corona-Demonstration mit rund 2000 Teilnehmenden wurde von einer 40-köpfigen Gruppe Rechtsextremisten angeführt.

Es ist eine Frage, die sich nicht so einfach beantworten lässt. Aus Gesprächen mit Experten, Stellungnahmen von Repräsentanten der Bewegung sowie mittels Einblicken in Skeptikerforen lassen sich dennoch einige Thesen generieren – und auf ihre Plausibilität hin überprüfen.