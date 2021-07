Das Ende einer EM – Wenn Petkovic seine Spieler zu Helden erklärt Das zweite Elfmeterschiessen innert vier Tagen ist zu viel für die Schweiz – was gegen Frankreich so gut ging, endet im Viertelfinal gegen Spanien mit drei Fehlschüssen und vielen Tränen. Thomas Schifferle aus St. Petersburg

Am Ende bleibt die Ernüchterung: Vladimir Petkovic bedankt sich bei den Fans. Foto: Maxim Schemetow (Keystone)

Yann Sommer fliegt in die rechte Ecke, und wo er landet, kommt der Ball nicht hin. Mikel Oyarzabal hat ihn perfekt getäuscht. Oyarzabal dreht wild jubelnd ab, weil er weiss, dass er das Elfmeterschiessen entschieden und Spanien in den Halbfinal geschossen hat.

20.42 Uhr ist es in St. Petersburg, als der Traum der Schweizer vom nächsten Coup geplatzt ist. Und als die Tränen fliessen, bei keinem mehr als Ruben Vargas. Er ist in diesem Moment mehr Häufchen als Mann. Auch wenn Vladimir Petkovic ihn in die Arme nimmt, wenn alle um ihn herum versuchen, ihn zu trösten – er macht nicht den Eindruck, als könnte ihn so schnell etwas beruhigen.