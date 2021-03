Car-Sharing-Fahrzeuge sollen zahlreiche Parkplätze überflüssig machen. Foto: Thomas Egli

Was der Umwelt nützt, ist nicht unbedingt gut fürs soziale Klima.

Zum Beispiel der Plan der städtischen Liegenschaftenverwaltung, all ihren Mieterinnen und Mietern ein Mobility-Abo zu schenken. Dieses Angebot soll mehr Städterinnen davon überzeugen, auf ein eigenes Auto zu verzichten. Funktioniert dieser Trick (was nicht gesagt ist), gäbe es weniger Abgase in Zürich. Dafür bliebe auf den Strassen mehr Platz, weil Leihautos seltener ungenutzt herumstehen.

Der Plan ergibt Sinn. In einer Stadt, die einen CO₂-Ausstoss von netto null anstrebt, sollte nur noch ein Auto besitzen, wer wirklich eins braucht – aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen.