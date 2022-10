Krimi der Woche – Wenn sich Diebe gegenseitig beklauen «Das Procane-Projekt» von Ross Thomas ist ein witziger Krimi über eine Gruppe von Räubern, die versuchen, einander zu bestehlen. Hanspeter Eggenberger

Spielten zwei Meisterdiebe in «Ocean’s Eleven»: Brad Pitt und George Clooney. Foto: Keystone

Der erste Satz

Es war in der Nähe der 21st Street, drüben in den Ninth Avenue, einem jener verfallenen Chelsea-Strassenblocks, die aussehen, als wären sie in feuchten Russ getaucht worden, und abgesehen von ein paar trostlosen Bars mit eigensinnigen Schliesszeiten war der Waschsalon der einzige Ort, der geöffnet hatte.