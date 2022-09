Casinotheater Winterthur – Wenn sich Robin Hood und Wonder Woman an einer Kostümparty treffen Gehen Feminismus und Komödie zusammen? Klar! Das Casinotheater zeigt das Stück «How to Date a Feminist». Stefan Busz Sabina Bobst (Foto)

Sie verstehen sich super: Regisseurin Fabienne Hadorn (Mitte), Rahel Sternberg, Dimitri Stapfer. Foto: Sabina Bobst

Regisseurin Fabienne Hadorn turnt vor der Probe auf dem Gerüst herum, das auf der Bühne steht. Wir sind im Casinotheater Winterthur, gezeigt wird «How to Date a Feminist» der britischen Autorin Samantha Ellis. Auf deutschen Bühnen steht das Stück, das 2016 in London Premiere hatte, zurzeit landauf, landab im Programm. In der Casinotheater-Eigenproduktion bekommt die Komödie ein besonderes Gesicht: Die Schauspieler Rahel Sternberg und Dimitri Stapfer turnen mit auf dieser Baustelle Feminismus.