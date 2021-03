Wie weiter an der Rosengartenstrasse? – «Wenn Sie der Stadt Zürich freie Hand geben, stirbt sie» «Schnoddrige Regierungsrätin», «rote Bourgeoisie», «Gürtelrose»: Das Rosengartendebakel von 2020 ist noch nicht verdaut, wie eine emotionale Debatte im Kantonsrat zeigt. Pascal Unternährer

Die Rosengartenstrasse zerschneidet Zürich-Wipkingen seit 1972. Eine Lösung ist noch immer nicht in Sicht. Foto: Urs Jaudas

13 Monate nach dem klaren Volks-Nein zum Milliardenprojekt mit Autotunnel und Tram ist man am Zürcher Rosengarten keinen Schritt weiter. Und was tut die Kantonsregierung? Diese Frage von SP, Grünen, EVP und AL hat am Montag zu einer schwungvollen bis gehässigen und fast zweistündigen Diskussion im Parlament geführt.

Regierungsrätin Carmen Walker Späh (FDP), die eigentliche Mutter der gescheiterten Tunnellösung, beantwortete die Frage distanziert und technokratisch: Die Verantwortung liege nun wieder bei der Stadt Zürich. Diese habe den Kanton weder auf politischer noch fachlicher Ebene kontaktiert, sagte Walker Späh. Sie erinnerte an den Anti-Stau-Artikel in der Zürcher Verfassung, der Kapazitätsabbau auf Strassen verhindert. Und daran, dass der Kanton bauliche Massnahmen genehmigen muss.