Kolumne von Michèle Roten – «Wenn Sie mit so was vor der Tür stehen, ist das schon etwas Besonderes» Was bringt man einer Zürcherin, die im Ausland lebt, bei einem Besuch aus der Heimatstadt mit? Michèle Roten weiss, was sich eignet. Atommüll ist es auf jeden Fall nicht. Meinung Michèle Roten

Ich besuche eine Freundin (Zürcherin), die seit einiger Zeit im Ausland lebt – haben Sie Ideen für Mitbringsel aus Zürich?

Mir ist grad eingefallen, dass es früher Usus war, zu Interviews, vor allem mit Musikerinnen und Musikern, als kleine Aufmerksamkeit ein Päckli Parisienne mitzubringen – irgendwie waren die international beliebt. Eine seltsame Vorstellung heute. Ähnlich absurd wie: Hey, ich hab hier Säureblocker von Roche dabei, stehst du doch drauf, oder?

Jedenfalls: Durch den Onlinehandel hat sich die Lage mit Mitbringseln ja sehr verändert. Heute kann man alles von überall bestellen, und deshalb ist mein Ratschlag hier nicht, mit etwas Schönem von Schoenstaub oder einer Seife von Soeder anzutanzen, so toll diese Produkte auch sind – ganz einfach, weil Ihre Freundin sich das auch selber beschaffen kann. Der Witz von so einem Mitbringsel ist es ja, etwas zu schenken, was es nur hier gibt.