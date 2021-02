Abstimmung vom 7. März in Zürich – Wenn Sozialdetektive im Privatleben wühlen Für die einen sind Sozialdetektive Schnüffler, für die anderen eine wertvolle Hilfe. Zwei Beispiele zeigen, welche Probleme es dabei geben kann. Liliane Minor

Die Stadt Zürich setzte Detektive vor allem ein, um abzuklären, ob Klienten einer nicht gemeldeten Arbeit nachgingen. Foto: Keystone

Monatelang beschatteten die Detektive den Familienvater aus Kosovo. Minutiös listeten sie alles auf. Im Protokoll stehen Dinge wie: «Entgegen unserem ersten Eindruck, (...) dass er träge und übergewichtig sei und deprimiert wirke, stellten wir heute fest, dass er sehr gut zu Fuss war und sehr flinke Bewegungen vollzog. (...) Eine Arbeit/Anstellung als Türsteher ist aufgrund neuster physiologischer Erkenntnisse durchaus denkbar.»

Die Detektive waren im Auftrag der Gemeinde Seuzach unterwegs. Sie sollten herausfinden, ob der Mann dem Sozialamt ein Einkommen verschwieg. Grund für den Verdacht: Eines seiner Kinder hatte in der Schule erzählt, Papa würde nachts als Türsteher arbeiten. Die Detektive besorgten bei der Hausverwaltung einen Schlüssel für die Tiefgarage, brachten einen GPS-Tracker am Auto des Mannes an und legten los.