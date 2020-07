Die Fashionlegende tritt ab – Wenn Suzy rief, kamen die Modegrössen Seit Jahrzehnten ist ihr Wort in der Welt der Mode so verehrt wie gefürchtet. Jetzt tritt Suzy Menkes als Chefin der «Vogue» zurück. Tanja Rest

Zeit für ein neues Abenteuer: Die 76-jährige Suzy Menkes will nicht länger «Vogue»-Chefin sein. Foto: Neil Hall (Reuters)

Sie war zuletzt nicht mehr ganz die Alte. Natürlich durfte sie nach wie vor an keinem grossen Laufsteg fehlen, natürlich sass sie in Reihe eins, das spärlicher werdende Haar immer noch zur Pompadour-Tolle eingerollt und das Handy im Anschlag, mit dem sie aus einer endlosen Kollektion exakt die drei, vier Looks herausfiletierte, auf die es am Ende ankam.