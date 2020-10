Schilder-Rätsel in Zürich – Wenn Tempo 30 nicht Tempo 30 ist Ein Signalisations-Wirrwarr in Witikon ist völlig logisch. Findet zumindest die Stadt Zürich. Ruedi Baumann

Was gilt hier in Witikon: Tempo 30 aufgehoben oder gleich wieder eingeführt? Foto: Ruedi Baumann

Verkehrssignale sind meistens klar. Bei Tempo 30 verträgts vielleicht 33, dann wirds rasch teuer. In Kombinationen, wie Verkehrsschilder gerade in Zürich immer häufiger auftreten, können sie aber verwirrlich sein. Ein Beispiel findet sich in Witikon bei der Bushaltestelle Kienastenwies, Endhaltestelle des 31er-Busses: Da steht am linken Strassenrand eine durchgestrichene 30, am rechten auf gleicher Höhe ein Tempo-30-Schild. Was gilt nun?

Der St. Moritzer Gemeindepräsident und Entertainer Christian Jott Jenny postete diese Signalisation in seiner Heimat Witikon auf Facebook. Und schlägt vor: «Wer sich british verhält und links fährt, darf schneller fahren.» Und er überlegt sich, solche Schilderkombinationen auf dem Bobrun in St. Moritz aufzustellen. Was Jenny übersehen hat: Zehn Meter neben der 30er-Tafel steht auch noch ein Tempo-5-Schild.