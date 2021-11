Die Noten zu Schweiz – Bulgarien – Wenn Yakin auch noch ein Sackmesser und einen Kaiman hat Beim 4:0 gegen Bulgarien spielt einer auf der falschen Position gross auf. Einer spielt schon fast so, wie sein heutiger Trainer. Und einer ist einfach da, wenn es ihn braucht. Florian Raz Thomas Schifferle

Yann Sommer – Note 4

Dorthin geht es nach Katar: Yann Sommer Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus)

Eigentlich verbringt er einen komischen Abend. Er steht auf dem Platz – und trotzdem ist er irgendwie nicht da. Er hat gar nichts zu tun. Das liegt an seinen Vorderleuten, die ihm jegliche Arbeit abnehmen. Was ihm in diesen 90 Minuten wenigstens bleibt, ist die Rolle des privilegierten Zuschauers. Ihn dürfte das nicht weiter stören. Sommer fährt zum dritten Mal an eine WM.

Kevin Mbabu – Note 4

Für einmal mit gar nicht so viel Offensivdrang: Kevin Mbabu. Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus)

Ist es ein Trick, um die Bulgaren auf seine Seite zu ziehen, wenn die Musik doch eigentlich links spielt? Ist es einfach seiner Leistung geschuldet – und jener von Silvan Widmer auf der anderen, linken Seite? Eigentlich gilt Kevin Mbabu ja als der Mann, auf den Nationaltrainer dann zurückgreifen, wenn sie sich von ihrem Rechtsverteidiger schon etwas Defensive wünschen, aber halt vor allem überraschende Momente in der Offensive.