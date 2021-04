Corona-Impfungen in Venezuela – Wer dem Maduro-Regime treu ist, wird schneller geimpft Die raren Impfstoffe werden in Venezuela nach politischem Gutdünken verteilt. Ein grosser Teil des Spitalpersonals hat noch keine Impfung bekommen. Christoph Gurk aus Buenos Aires

Gegen Diskriminierungen beim Impfen: Oppositionsführer Juan Guaidó (Mitte) an einer Demonstration des Gesundheitspersonals in Caracas. Foto: Keystone

Welche Bevölkerungs- und Berufsgruppe wie schnell geimpft wird, ist eine Frage der Prioritäten – in Venezuela aber auch abhängig von der Treue zum Regime. Seit Anfang April werden in dem Land neben Ärzten und Funktionsträgern auch Ältere geimpft, bevorzugt werden allerdings diejenigen, die in Besitz des sogenannten «carnet de la patria» sind. Übersetzt bedeutet dies so viel wie Heimatpass, und in der Praxis ist die Karte mit einem digitalen Bezugsschein vergleichbar.

Der Besitz des Heimatpasses ist keine Pflicht, oft aber überlebenswichtig: Venezuela steckt seit Jahren in einer schweren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Krise. Im einstmals reichen Ölstaat ist durch Korruption, Missmanagement und US-Sanktionen selbst die Grundversorgung zusammengebrochen. Es mangelt an Treibstoff, Medikamenten und Nahrungsmitteln. Umso wichtiger sind für weite Teile der Bevölkerung die Geldtransfers und die Lebensmittelpakete, die sie von der Regierung erhalten – und Grundvoraussetzung ist dafür meist eben der Besitz eines Heimatpasses.

Heimatpass dient auch sozialer Kontrolle

Eingeführt 2016 unter Präsident Nicolás Maduro, dient die Bezugskarte offiziell der Vereinfachung von Sozialprogrammen und der Armutsbekämpfung. Dazu hat sich das «carnet de la patria» aber für die sozialistische Regierung in Caracas auch längst zu einem effektiven Werkzeug entwickelt, um Druck und Einfluss auf die Bevölkerung auszuüben.

Bei Wahlen, zum Beispiel, komme es immer wieder zu Stimmenkauf über den Heimatpass, sagen Beobachter. Und 2019 beklagte UNO-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet in einem Bericht über die Situation in Venezuela, die Bezugskarte würde vor allem der sozialen Kontrolle dienen und zur Diskriminierung politisch Andersdenkender.

Bislang erleichterte der Besitz eines Heimatpasses den Zugang zu Lebensmitteln oder auch Treibstoff. Dass nun auch Impfungen bevorzugt an Besitzer der Bezugskarte abgegeben werden, hat für einen Aufschrei der Entrüstung gesorgt bei der Opposition, internationalen Beobachtern und Menschenrechtsgruppen.

Mit Sputnik V geimpft: Nicolás Maduro erhielt am 6. März die erste Impfung. Foto: Keystone

Der Präsident und seine Getreuen sind geimpft. Ansonsten läuft die Kampagne schleppend. Denn während die Massenimmunisierung gegen Covid-19 in einigen Ländern Lateinamerikas schon weit fortgeschritten ist, kommt die Impfkampagne in Venezuela nur schleppend voran. Im Februar begann das Land damit, Ärzte und Ärztinnen, Pflegerinnen und Pfleger zu impfen.

Bis Ende des Jahres, versprach Präsident Nicolás Maduro, seien 70 Prozent der Bevölkerung geimpft. Zwar sind er und seine Frau mittlerweile immunisiert, genauso wie die 277 Abgeordneten der regierungstreuen Nationalversammlung. Ein grosser Teil des Spitalpersonals hat aber noch keine Impfung bekommen.

Infektionszahlen auf Höchststand

Impfstoffe sind rar: Lediglich 300’000 Dosen des russischen Wirkstoffs Sputnik V sind bisher eingetroffen, dazu hat die chinesische Staatsfirma Sinopharm 500’000 Dosen gespendet. Lieferungen aus dem Covax-Programm lassen auf sich warten, auch deshalb, weil Venezuela die Bezahlung hinausgezögert hat. Und die angekündigte Produktion eines kubanischen Wirkstoffs hat noch nicht begonnen, da dieser noch in der Testphase steckt.

Bei all dem sind die Infektionszahlen hoch wie nie: Offiziell liegt der 7-Tage-Mittelwert bei rund 1000 Neuinfektionen, doch getestet wird kaum, die Dunkelziffer, schätzen Experten, dürfte um ein Vielfaches höher sein.

Umso grösser ist die Wut darüber, dass die wenigen Dosen, die ins Land kommen, nach politischem Gutdünken verteilt werden. «Nicht einmal in der grausamsten Diktatur wird beim Zugang zu Impfungen diskriminiert», erklärte Oppositionspolitiker Juan Guaidó kürzlich und rief zu Protesten auf.

