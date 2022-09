Republikaner im Vereinigten Königreich – Wer die Monarchie ablehnt, lebt in diesen Tagen gefährlich Fast eine Million Menschen wollen von Mittwoch an der toten Königin in Londons Westminster Hall die letzte Ehre erweisen. Wer sich gegen das royale Fieber stellt, hat es schwer – und bekommt es oft mit der Polizei zu tun. Peter Nonnenmacher aus London

Nicht mein König: Eine Gegnerin der Monarchie wird in London von der Polizei abgeführt. Foto: Chris J Ratcliffe (Getty)

Schon in Schottland drängten sich am Montag Zehntausende, um den neuen König zu sehen – und ehrerbietig am Sarg seiner verstorbenen Mutter vorbeizuziehen. Auch in Nordirland, wo Charles III. am Dienstag Station machte, schlug ihm viel guter Wille entgegen. Selbst Irlands Republikaner, die der Krone gern Goodbye winken würden, äusserten ihr «ehrliches» Beileid zum Ableben der Queen.