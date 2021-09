Film-Highlights der Woche – Wer diese Welt beherrscht, hat die Macht In «Dune» kämpfen Adelshäuser um einen wichtigen Planeten. Ausserdem gibts einen Comedythriller mit Mads Mikkelsen und eine spanische Actionserie. Hans Jürg Zinsli , Matthias Lerf , Gregor Schenker

Paul Atreides (Timothée Chalamet, l.) muss sich nach einer Intrige auf dem Planeten Arrakis zurechtfinden. Szene aus «Dune». Foto: Warner Bros.

Dune

Science-Fiction von Denis Villeneuve, USA/CDN 2021, 155 Min.

Es geht um gesellschaftliche Zerreissproben, die Vertreibung von Ureinwohnern und die Ausbeutung von Ressourcen. Mit «Dune» schuf der Autor Frank Herbert (1920–1986) einen Meilenstein der Science-Fiction-Literatur, indem er Gegenwartsprobleme in die Zukunft transportierte. Viele Regisseure und Studios haben sich an diesem Stoff die Zähne ausgebissen. Erst Denis Villeneuve gelingt es jetzt, die Romanvorlage adäquat umzusetzen.

Es beginnt mit einer ohrenbetäubenden Schlacht auf dem Planeten Arrakis, wohin das Haus Atreides im Jahr 10191 verwaltungshalber entsandt wird, um den Abbau des kostbaren Spice zu überwachen. Dieses Spice ist Droge, Lebensverlängerung und Reisebeschleuniger in einem. Und weil das alles Macht bedeutet, sind die bisherigen Verwalter – die ansonsten gefühlsimmunen Harkonnen – ziemlich sauer. Zwar ahnt Herzog Leto Atreides (Oscar Isaac) die Intrigen, die gegen ihn als Statthalter geschmiedet werden, aber es nützt nichts. Immerhin können seine Konkubine Jessica (Rebecca Ferguson) und der gemeinsame Sohn Paul (Timothée Chalamet) in die Wüste fliehen. Und bald wird klar, dass es hier um den Mythos eines modernen Messias geht – eines Erlösers, dessen Lehrweg bildgewaltiger nicht sein könnte.

«Dune» fasziniert als eine aus Braun- und Grautönen gebaute Brutalismuswelt, in der Gedanken und Geheimsprachen ungeahnte Kräfte entwickeln. Und wo sich gigantische Sandwürmer durch die Wüste pflügen. Selten sah Science-Fiction spektakulärer und frischer aus. (zas)

Riders of Justice

Komödie von Anders Thomas Jensen, DK 2020, 116 Min.

Anders Thomas Jensen ist ein dänischer Drehbuchautor, der sehr ernsthafte Vorlagen für die Filme von Susanne Bier schreibt («After the Wedding»). Ab und zu führt er auch Regie, das sind dann wilde Komödien, in denen die Protagonisten Menschenfleisch verkaufen («Dänische Delikatessen», 2003) oder die Evolution aushebeln («Men & Chicken, 2015).

Noch etwas haben diese Filme gemeinsam: Es sind oft dieselben Darsteller dabei, allen voran Mads Mikkelsen, meist in verrückten Verkleidungen. Auch in «Rider of Justice» muss man zweimal hinschauen, um ihn zu erkennen: Mikkelsen trägt Vollbart, er spielt einen Söldner, den der Tod seiner Frau zurück in die Heimat führt. Mit schräger Logik wird ihm bewiesen, dass ihr Ableben kein Zufall war, ein Rachefeldzug beginnt. Das ist ziemlich lustig, ziemlich verrückt, aber irgendwo in den knalligen Äusserlichkeiten steckt – wie immer bei Jensen – ein Stück Wahrheit. (ml)

La casa de papel

Actionserie von Álex Pina, E 2017, 5 Staffeln

Es ist ein unglaublich komplizierter Raub. Seit der dritten Staffel sitzt die Truppe des sogenannten Professors in der spanischen Zentralbank. Jetzt am Anfang der fünften scheint das Projekt aussichtslos: Der Kopf der Bande befindet sich in den Händen einer skrupellosen Inspektorin, und das Militär soll die Bank stürmen – ganz egal, ob dabei Geiseln ums Leben kommen. Der Plot wird immer abstruser, die Action krachender, die Schauspielszenen melodramatischer. «La casa de papel» ist kein bisschen subtil, aber sehr unterhaltsam. Und macht süchtig. Immerhin ist das die erfolgreichste nicht englischsprachige Netflix-Produktion. Bisher ist nur die erste Hälfte der finalen Staffel erschienen, die nächste kommt im Dezember. (ggs)

Bad Lieutenant

Drama von Werner Herzog, USA 2009, 122 Min.

Die Reihe Cinépassion geht in die neue Saison. Zu jedem Film gibts einen psychoanalytischen Kommentar, bei «Bad Lieutenant» durch den Analytiker Markus Fäh. Der Film gibt sicher genug Material her: Nicolas Cage spielt einen Cop, der wegen seiner Drogensucht zunehmend ausser Kontrolle gerät und schon mal Leguane halluziniert. Regisseur Werner Herzog besteht übrigens darauf, dass das kein Remake von Abel Ferraras «Bad Lieutenant» ist – der Titel wurde ihm von den Produzenten aufgezwungen. (ggs)

Sa 18.9., 10.30 Uhr, Arthouse Piccadilly

Fritz the Cat

Animationsfilm von Ralph Bakshi, USA 1972, 78 Min.

Das Xenix will sich in nächster Zeit vermehrt dem Animationsfilm widmen, den Anfang macht eine Reihe mit Comicverfilmungen. «Fritz the Cat» zum Beispiel basiert auf einer Comicserie von Robert Crumb um eine Katze, die voll in der Gegenkultur der 60er aufgeht, mit Drogen, freier Liebe und politischem Aktivismus. Das war der erste Zeichentrickfilm, der nur für ein erwachsenes Publikum freigegeben wurde. (ggs)

Xenix, Fr 17.9./Sa 18.9./Fr 24.9./Sa 25.9.

Mein eigenes Begräbnis

Serie von Jón Gunnar Geirdal, IS 2020, 6 Folgen

«Du bist der langweiligste Mensch, den ich kenne», bekommt Benedikt in der Pensionierungsrede seines Chefs zu hören. Das macht dem frischgebackenen Rentner nichts, er mag Menschen sowieso nicht und sie ihn in der Regel auch nicht: Benni ist wortkarg, geizig, abweisend. Als bei ihm aber auch noch ein Gehirntumor konstatiert wird, will er es doch ein einziges Mal richtig krachen lassen: Wieso nicht bei der eigenen Beerdigung?

Der in Island sehr bekannte Komiker Thórhallur Sigurdsson spielt die Hauptrolle. «Mein eigenes Begräbnis» lebt von der Vermischung makabrer Witze mit wehmütigen Lebensweisheiten. Und es kommt natürlich anders, als Benni es sich ausgedacht hat. Wie heisst es doch so schön: Nie fühlt man sich lebendiger als bei einer Beerdigung. (ml)

Auf arte.tv

Hans Jürg Zinsli hat Germanistik und Journalismus in Fribourg studiert und begann 1998 als Kulturredaktor zu arbeiten. 2018 erhielt er den Prix Pathé (Tout court) für Filmpublizistik. Matthias Lerf hat eine langjährige Erfahrung als Kulturredaktor in Bern und Zürich. 2008 gewann er den Prix Pathé für eine herausragende Filmkritik. Gregor Schenker ist seit 2012 Filmredaktor im Ressort Zürich Leben. Er hat in Zürich Germanistik, Filmwissenschaft und Psychologie studiert.

