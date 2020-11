Hypotheken sind günstig wie nie – Wer ein Haus kaufen will, sollte es jetzt tun In der Schweiz befinden sich die Hypothekarsätze seit Monaten auf niedrigem Niveau. Auch die Zinserwartungen sind stabil. Worauf Hauskäufer achten sollten. Andreas Neinhaus

Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen: Eine Familie vor einem Einfamilienhaus. Foto: Getty Images

Die Hypothekarsätze in der Schweiz bewegen sich kaum noch. Die Phase der Unruhe ist vorüber. Im ersten Halbjahr hatte der Ausbruch der Coronapandemie die Zinsen am Interbankenmarkt zum Schwanken gebracht, was sich auf Immobilienfinanzierungen übertrug. Denn Banken sichern ihre Ausleihungen am Markt ab. Inzwischen notieren zehnjährige Hypotheken wieder auf dem gleichen Niveau wie vor einem Jahr.

Wer eine Hypothek abschliesst, sollte sich für eine Festhypothek mit einer langen Laufzeit entscheiden.

Das ist nur eine von zwei guten Nachricht für all die, die planen, eine Immobilie zu erwerben oder eine auslaufende Hypothek neu zu finanzieren. Die andere betrifft das Zinsniveau: Hypotheken sind rekordgünstig. Was gilt es zu beachten?