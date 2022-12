Elternfrage zur Patchwork-Familie – Wer feiert wann mit wem? Die Tochter einer Leserin hat keine Lust darauf, Weihnachten mit ihrer Patchwork-Familie zu feiern. Elternberaterin Daniela Melone weiss Rat. Daniela Melone

Raum, Zeit, Geld, Regeln und Liebe: Patchwork-Familienmitglieder müssen so einiges «aushandeln». Illustration: Benjamin Hermann

Liebes Mamablog-Team, alle Jahre wieder graut es mir vor der Adventszeit – und den Weihnachtstagen. Denn sie sind für uns als Patchwork-Familie zuweilen ganz schön anstrengend. Wer feiert mit wem wann Weihnachten? Wer geht zum Weihnachtsapéro im Hort, wer zum Samichlaus in den Wald, wer ans Adventssingen der Kinder? Welche Grosseltern werden wann besucht etc.? Unsere Familiensituation ist wie folgt zusammengesetzt: Ich lebe seit vier Jahren mit einem neuen Partner, mit dem ich einen gemeinsamen Sohn (2) habe. Mit meinem Ex-Mann habe ich zwei Töchter (9) und (11). Dieses Jahr verkompliziert sich die Angelegenheit noch, da mein Ex-Mann zum ersten Mal seine neue Freundin samt dem Sohn an unsere Familienweihnachtsfeier mitbringt – was im Vorfeld schon für einige Diskussionen gesorgt hat. Was unseren zwei gemeinsamen Kindern natürlich nicht entgangen ist.