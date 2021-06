Ausgangslage

Schweden geht als Favorit in die Partie, hat doch die Ukraine sieben ihrer acht letzten EM-Partien verloren. Aber der Sieg gegen Nordmazedonien (2:0) reichte für die Achtelfinalqualifikation. Die Skandinavier dagegen gewannen mit sieben Punkten die Gruppe E und rechnen sich gute Chancen auf die Viertelfinal-Teilnahme aus. Das letzte Aufeinandertreffen zwischen den beiden Teams in blauen und gelben Trikots gewannen die Ukrainer an der EM 2012 2:1.