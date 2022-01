Award-Verleihung – Wer gewinnt den Goldenen Lachs? Am 29. Januar zeichnet der Radiosender GDS erneut das alternative Schweizer Musikschaffen aus. Vier Highlights aus Zürich. Sara Belgeri

Ist in der Kategorie «Best Song 2021» nominiert: Die Zürcher Musikerin Evelinn Trouble. Foto: Noëlle Guidon

Es ist bereits das sechste Jahr in Folge, dass die GDS-Awards verliehen werden. Das Zürcher Stadtradio zeichnet Schweizer Musikschaffende aus, die sich abseits des Mainstreams bewegen. In acht Kategorien werden Preise – in der Form eines goldenen Lachses – vergeben. Abstimmen tun eine Jury, bestehend aus rund 50 Musikkennerinnen und -kennern, aber auch das Publikum (bis zum 25.1. kann man online abstimmen). Wir haben uns die Nominierten angehört und aus vier Kategorien unsere Zürcher Favoriten rausgesucht.

Bestes Album 2021