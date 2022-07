Mamablog: Spielzeug und Gender – Wer hat Angst vor dem pinken Einhorn? Gender-Marketing drängt Kinder in Rollenklischees. Und wirft die Frage auf, warum vermeintlich Weibliches in der Spielwelt von Knaben so irritierend wirkt. Michaela Davison

Massgeschneidert: Die Spielzeugindustrie gibt klar vor, was Jungs zu mögen haben… Foto: Getty Images … und welche Vorlieben den Mädchen zuzuschreiben sind. Foto: Getty Images Zeit, das zu ändern! Und wann immer möglich, solche Klischees in unseren Köpfen verschwinden zu lassen. Foto: Getty Images 1 / 5

Neulich im Zug. Mir gegenüber sass ein Junge mit seiner Mutter. In der Hand hielt er eine blaue Spielzeugschachtel, so blau, wie sie blauer nicht hätte sein können. Mit zusammengekniffenen Augen musterte er die Verpackung. Irgendetwas schien ihn zu irritieren. «Du, Mama, das ist aber schon für Jungs?», murmelte er. Da bemerkte ich, was ihn verunsicherte. Inmitten all des Blaus prangte ein pinkes Etwas. Ganz winzig klein. Ich glaube, es war nur eine Radkappe, aber leuchtend pink war sie allemal. Was seine Mutter antwortete, habe ich nicht gehört. Aber die Sache stimmte mich nachdenklich.

Pink und blau, Puppen und Autos… Ist das einfach so? Es gibt tatsächlich Studien, die aufzeigen, dass Mädchen und Jungen unterschiedliche, teils sogar angeborene Spielbedürfnisse haben, nach denen Jungs eher auf Fahrzeuge und Mädchen eher auf Puppen stehen. Allerdings sollen die Unterschiede minimal sein und längst nicht immer zutreffend.

In Rollenklischees gepfercht

Das allgegenwärtige Gender-Marketing aber, allen voran die Spielzeugindustrie, verstärkt jegliche minimalen Unterschiede seit Jahrzehnten ins Unermessliche. Und nach Puppen und Autos folgen über Prinzessin Lillifee und Käpt’n Sharky irgendwann Topmodels und Ballerspiele. Für den Umsatz ist das natürlich gut. Aber damit wird ein derartiger Keil zwischen die Kinder getrieben, dass man meinen könnte, sie lebten in zwei völlig unterschiedlichen Welten. Zweifellos trägt auch das soziale Umfeld mit und fördert geschlechterstereotype Interessen. Kinder werden damit aber nicht nur in Rollenklischees gedrängt, ihnen bleiben so auch Spiel-, und damit Lernmöglichkeiten verwehrt.

Jedenfalls scheint es innerhalb dieser Kluft eine Asymmetrie zu geben, die sich kaum leugnen lässt. Denn meist wird es ja als keine grosse Sache betrachtet und sogar positiv bewertet, wenn ein Mädchen beispielsweise blaue Gummistiefel trägt oder gerne Lego Technik baut. Umgekehrt sorgt ein Junge, der mit Einhörnern spielt oder pinke Tüllröcke mag, nach wie vor für Unbehagen.

Jungs haben Angst, ausgelacht zu werden

Bestätigt wurde dieses Unwohlsein durch die Ergebnisse einer globalen Umfrage, die der Lego-Konzern vergangenes Jahr zum Spielverhalten von Kindern in Auftrag gab. Das Geena Davis Institute on Gender in Media befragte 7000 Kinder zwischen 6 und 14 Jahren. Das Ergebnis: Mädchen spielen zunehmend selbstbewusster mit sogenannten Jungsspielsachen, allerdings nur bis zu einem bestimmten Alter. Dagegen gaben 71 Prozent der befragten Jungen an, dass sie fürchteten, ausgelacht zu werden, wenn sie mit vermeintlichem Mädchenspielzeug spielten. Diese Diskrepanz ergebe sich daraus, dass Mädchen öfter dazu ermutigt werden, mit Jungsspielsachen zu spielen, nicht aber andersherum.

Warum wirkt vermeintlich Weibliches in der Spielwelt der Jungen so irritierend?

Kein Wunder also, dass so mancher Junge seine Lieblingsfarbe Pink oder sein Einhorn-Kuscheltier spätestens an der Kindergartentür abgibt. Oder dass eine rebellisch-pinke Radkappe auf der blauen Spielzeugschachtel so verunsichern kann. Aber warum wirkt vermeintlich Weibliches in der Spielwelt der Jungen so irritierend?

Die Berliner Politologin und Autorin Emilia Roig erklärt in ihrem Buch «Why We Matter» die Ablehnung der «weiblichen» Seite von Männern als Symptom patriarchaler Strukturen. Das Patriarchat zu überwinden, hiesse aber auch, «die Männer von den rigiden patriarchalen gesellschaftlichen Erwartungen zu befreien», so Roig.

Normalisieren statt dramatisieren

Was also tun? Dem Jungen aus Protest ein pinkes Trotti aufzwängen? Sich selbst kasteien, wenn er doch wieder zum Bagger greift und das Mädchen zur Puppe? Nein, aber wir können einiges tun, um Kindern die Gelegenheit zu geben, sie selbst zu sein. Franziska Vogt, Professorin an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen, rät: «Eltern und Betreuungspersonen können versuchen, nicht allzu sehr auf Stereotypisierungen reinzufallen. Bewusst offene Spielangebote zu machen. Und Gender nicht zu dramatisieren, zum Beispiel nicht zu kommentieren, wenn ein Junge mal eine Haarspange trägt».

Mehr zum Thema gendersensible Spielbegleitung erfahren Sie im Podcast von Prof. Dr. Vogt: Podcastfolge mit Prof. Dr. Vogt zum Thema gendersensible Spielbegleitung.

Buchtipp

«Prinzessinenjungs» von Autor und Papablogger Nils Pickert. Beltz Verlag.



Michaela Davison Infos einblenden Michaela Davison hat Germanistik und Anglistik studiert und ist Mutter dreier Kinder. Mit ihrer Familie lebt sie in der Nähe von Zürich. Sie ist Gründerin von leselupe.ch und Redaktorin bei chezmamapoule.com, wo sie auch selbst über Elternthemen schreibt.

