Rätselhafter Mord in Kanada – Wer hat das Milliardärspaar getötet? Der Doppelmord an dem milliardenschweren Pharmaunternehmer Barry Sherman und seiner Frau beschäftigt Kanada seit drei Jahren. Jetzt sind die Ermittler der Aufklärung nähergekommen. Moritz Geier

Galten als grosszügig und beliebt: Honey und Barry Sherman (Archivbild). Foto: United Jewish Appeal

Barry Sherman hatte schon mal darüber nachgedacht, ob jemand ihn töten wolle, ein Konkurrent, ein beruflicher Gegenspieler vielleicht. Es war eigentlich nur eine Randnotiz in einem Buch, das der Kanadier über seine Branche geschrieben hatte, die Pharmaindustrie. Sherman hat ein Vermögen mit der Produktion von Generika verdient. Das Buch erschien 2001, also 16 Jahre bevor Shermans Leiche am Swimmingpool seines Anwesens in Toronto gefunden wurde. Neben ihm lag seine tote Frau.

Seit nunmehr drei Jahren beschäftigen diese Morde Kanada, auch international hat der Fall Schlagzeilen gemacht – er wirkt wie ein Krimi aus der Feder eines kühnen Drehbuchautors: mit seinen Wendungen, ungelösten Rätseln und einem Opfer, das auf der Forbes-Liste mit einem Nettovermögen von rund drei Milliarden Dollar als einer der reichsten Männer Kanadas geführt worden war. Als die Shermans beerdigt wurden, kamen 6000 Menschen, unter ihnen Kanadas Regierungschef Justin Trudeau. Und Linda Frum, Mitglied im kanadischen Senat, sagte, die beiden hätten zu «den freundlichsten und beliebtesten Mitgliedern der jüdischen Gemeinde Kanadas» gezählt.

Die Kinder des Paares zweifelten an Suizid-These

Wer also hat das Ehepaar umgebracht? Am letzten Mittwoch teilte die Ermittlerin Jenifferjit Sidhu mit, man habe eine «Person von besonderem Interesse» identifiziert. Eine Festnahme habe es aber noch nicht gegeben.

Als Barry Sherman (75) und seine fünf Jahre jüngere Frau Honey am 15. Dezember 2017 tot in ihrem Haus gefunden werden, geht die Polizei von einem erweiterten Suizid aus. Barry Sherman habe seine Frau erhängt, dann sich selbst, so die Vermutung. Die vier Kinder der beiden halten das für ausgeschlossen. Sie beauftragten Privatdetektive und setzen im Oktober 2018 eine Belohnung von umgerechnet rund 7,4 Millionen Franken aus für Hinweise, die helfen, die Mörder ihrer Eltern zu finden. Ein von den Kindern beauftragter Pathologe findet bei einer Autopsie Spuren, die darauf hindeuteten, dass die beiden vor ihrem Tod mit Seilen oder Kabelbindern gefesselt waren. Sechs Wochen nach dem Fund der Leichen korrigiert die Polizei ihren Kurs. Sie nimmt Ermittlungen auf und geht dem Verdacht eines gezielten Doppelmordes nach.

Feinde auf der ganzen Welt

Bernard «Barry» Sherman ist der Gründer des Pharmakonzerns Apotex, der weltweit mehr als 8000 Mitarbeiter beschäftigt. Er war «ein gerissener und streitsüchtiger Geschäftsmann», so hat die «New York Times» ihn einst beschrieben. Er war ein aggressiver Geschäftsmann, der sich für keinen Prozess zu schade war. Andererseits gehörten die Shermans zu den grosszügigsten Spendern Kanadas und stifteten Millionensummen für Schulen, Spitäler und wohltätige Zwecke. Honey Sherman, die Tochter zweier Holocaustopfer, war leidenschaftlich ehrenamtlich aktiv, über den Holocaust zu informieren war ihr Herzensthema.

Fred Waks, einen Immobilienunternehmer und Freund der Shermans, zitierte die «New York Times» mal mit folgenden Worten: «Barry war weltweit in der Pharmaindustrie verstrickt. Bei seinen Rechtsstreitigkeiten ging es um Milliarden Dollar, hin und her. Wenn du es mit der Grösse dieses Industriezweigs zu tun hast und den Beträgen, von denen wir hier reden, dann machst du dir zwangsweise Feinde. Feinde auf der ganzen Welt.»

Über Rachemotive, Auftragsmörder und ähnliche Theorien haben die Kanadier in den vergangenen Jahren viel gerätselt. Und sie werden es vorerst weiter tun. Bis es endlich Klarheit gibt.