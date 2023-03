Vandalismus in Thalwil – Wer hat die Bäume am See vergiftet und geknickt? An der Seestrasse sind vier hohe Säuleneichen plötzlich abgestorben. Die Gemeinde hat sie letztes Jahr mit Jungbäumen ersetzt. Nun sind auch diese kaputt. Markus Hausmann

Der Leiter Grünanlagen der Gemeinde Thalwil, Adrian Keller, hat den erneuten Schaden an den Jungbäumen vor kurzem entdeckt. Foto: André Springer

Wie lange sie schon dastanden, weiss wohl niemand so genau. Dreissig, vierzig, vielleicht sogar fünfzig Jahre, schätzt Adrian Keller, der Leiter Grünanlagen der Gemeinde Thalwil. Die Rede ist von vier Säuleneichen. Die hohen, schlanken Bäume säumten die Seestrasse auf Höhe des öffentlichen Parkplatzes Zehntenhof. Also in unmittelbarer Nähe zur Badi Bürger II und zur Seeanlage Farb.