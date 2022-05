Grausiger Fund in Birsfelden – Wer hat hier seinen Daumen verloren? Hinter einem Mehrfamilienhaus in Birsfelden wurde ein abgetrennter Daumen gefunden. Für die Polizei bleiben noch einige Fragezeichen. Sebastian Schanzer UPDATE FOLGT

Hinter diesem Mehrfamilienhaus in Birsfelden ist der abgetrennte Daumen gefunden worden. Bild: Screenshot Google

Hinter einem Mehrfamiliengebäude an der Hardstrasse in Birsfelden ist am Dienstag ein einzelner Finger gefunden worden. Die aufgebotenen Einsatzkräfte haben den Daumen einer rechten Hand sichergestellt und ins Institut für Rechtsmedizin transportiert.

Derzeit bestehen keine Hinweise zur Herkunft des Fingers, wie die Baselbieter Polizei mitteilt. Unklar ist auch, wie der Daumen abgetrennt wurde und an den späteren Fundort in der Nähe eines Abfallcontainers gelangte. Die Ermittlungen wurden in Zusammenarbeit mit der Baselbieter Staatsanwaltschaft aufgenommen, die Polizei sucht Zeugen. Personen, die Hinweise zur Herkunft des Fingers machen können oder Personen kennen, welche eine entsprechende Handverletzung haben, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale in Liestal (061 553 35 35) zu melden.

