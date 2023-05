Genussreise Spanien – Wer hier relaxt, kommt selig raus Einst lebten Mönche in der Abadía Retuerta. Heute ist das ehemalige Kloster im Herzen Kastiliens ein Luxushotel. Mit eigenem Weingut, noch dazu. Und einem Direktor, der es meisterhaft versteht, die Geheimnisse des Hauses effektvoll preiszugeben. Paulina Szczesniak

Ja, am Pool liegen kann man hier auch. Aber es gibt im und ums Kloster so viel zu entdecken, dass das fast schon schade wäre. Foto: PD

Da liegt man also, kriegt von geübten Händen die Verspannung aus dem Nacken geknetet, hat die (himmlischen!) Croissants vom Frühstück noch nicht ganz verdaut – und freut sich doch schon wieder auf den Achtgänger mit Weinbegleitung. Was würde Bruder Sancho wohl davon halten? Immerhin befinden wir uns nicht in einem x-beliebigen Wellnesshotel, sondern innerhalb jener Klostermauern, hinter denen er und seine Mitmönche vor ein paar Hundert Jahren ein zwar friedvolles, aber gewiss nicht müssiggängerisches Leben führten.