«Apropos» – der tägliche Podcast – «Wer ich wirklich bin» – das epische Hingis-Porträt zum Nachhören «Das Magazin» erzählt in 20 Kapiteln die Geschichte von Martina Hingis, des ersten Schweizer Weltstars. Hier gibt es Auszüge zum Nachhören. Mirja Gabathuler

Ein Schlüsselmoment in der Karriere von Martina Hingis: Das Spiel gegen Steffi Graf in Roland Garros 1999. Bild: ASL

Martina Hingis ist die grösste Schweizer Sportlerin, sie war ein Weltstar lange vor Roger Federer – nur in der Schweiz nie so richtig anerkannt. Christof Gertsch und Mikael Krogerus, Autoren bei «Das Magazin», haben sie über Jahre immer wieder getroffen. Entstanden ist ein episches Porträt in 20 Kapiteln.

Diesen Text können Sie nicht nur lesen – sondern Sie können ihn, in einer gekürzten Fassung, auch als Teil der Sonntagsrubrik «Nia Liest» des Podcasts «Apropos» nachhören. Vorgelesen wird der Text von Redaktor Jean-Marc Nia. Teil 2 folgt am Sonntag, 7. November, im Feed des Podcasts «Apropos» (siehe Box).

«Apropos» abonnieren Infos einblenden Um keine Folge des täglichen Podcasts «Apropos» und des Sonntagsbonus «Nia Liest» zu verpassen, können Sie den Podcast in einer der folgenden kostenlosen Apps abonnieren: Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Fehler gefunden?Jetzt melden.