Lädierte Favoriten – Wer ist fit genug, um diese Tour zu gewinnen? Selten gingen so viele Sieganwärter angeschlagen ins Rennen. Am grossen Duell zwischen den beiden Topteams Ineos-Grenadiers und Jumbo-Visma dürfte das aber kaum etwas ändern. Emil Bischofberger

Der Australier Richie Porte zählt sich selber nicht zu den Favoriten auf den Toursieg. Aber wer weiss? Auch wenn er bereits in der ersten Etappe stürzte … KEYSTONE

Es gab eine Zeit, da galt Richie Porte als der Auserkorene. Vier Jahre lang war er im Team Sky der wackere Helfer an der Seite von Bradley Wiggins und Chris Froome gewesen. Dann verliess er die Briten, weil er zu wissen glaubte, wie man seine einstigen Leader an der Tour de France bezwingt. 2016 wurde er Gesamtfünfter. Doch statt sich danach weiter zu steigern – was dem Australier tatsächlich zugetraut worden war –, stürzte er zweimal aus dem Rennen. Mittlerweile ist Porte 35 und bei Trek-Segafredo eine solide Karte, aber längst kein Kandidat fürs Tour-Podest mehr.