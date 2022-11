Streit um Klimablockade – Wer ist schuld am Tod der Berliner Velofahrerin? Feuerwehr und Notärztin sind sich nicht einig, ob Klimaaktivisten die Rettung einer verunfallten Frau in Berlin behindert haben oder nicht. Dominique Eigenmann aus Berlin

Tödliche Kollision: Ein 26 Tonnen schwerer Betonmischer überrollte in Berlin eine Velofahrerin. Foto: Paul Zinken (DPA/Keystone)

Eine 44-jährige Velofahrerin, die trotz entsprechender Pflicht nicht auf dem Radweg, sondern auf der Strasse fuhr, ist kürzlich in Berlin von einem Betonmischer überrollt worden und wenig später an ihren Verletzungen gestorben. Weil ein Bergefahrzeug aufgrund einer Klimablockade im Stau stand und der zwischen zwei Rädern eingeklemmten Frau nicht helfen konnte, entwickelte sich eine heftige Debatte um die Verantwortung der Öko-Aktivisten. Manche Medien gaben ihnen eine Mitschuld am Tod der Frau.