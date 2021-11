USA-Podcast «Alles klar, Amerika?» – Wer ist schuld an Bidens Pleite? Es läuft nicht gut für den US-Präsidenten. Nach dem verpfuschten Abzug aus Afghanistan und dem Gezänk im Kongress hat seine demokratische Partei nun auch noch eine empfindliche Wahlniederlage kassiert. Willkommen zu einer neuen Folge des Amerika-Podcasts. Christof Münger

In der schwierigsten Phase seiner noch jungen Präsidentschaft: US-Präsident Joe Biden. Foto: Brendan Smialowski (AFP)

Die Gouverneurswahl im US-Bundesstaat Virginia galt als nationaler Stimmungstest. Der Sieg des Republikaners Glenn Youngkin ist eine Ohrfeige für Präsident Joe Biden, der den Amtsinhaber, den Demokraten Terry McAuliffe, unterstützt hat. Und auch in New Jersey, eigentlich ebenfalls demokratisches Territorium, ist es unerwartet knapp geworden für die Demokraten. Joe Biden hat diese beiden Bundesstaaten vor einem Jahr noch mit einem jeweils zweistelligen Vorsprung gewonnen (10 resp. 16 Prozent).

Der US-Präsident, dessen Umfragewerte eingebrochen sind, erlebt derzeit die schwierigste Phase seiner noch jungen Amtszeit. Die Bilder vom chaotischen Abzug aus Afghanistan sind noch nicht vergessen. Gleichzeitig blockieren im Kongress die progressiven Demokraten, der linke Flügel der Partei, Bidens Infrastrukturprogramm und sein grosses Sozial- und Klimaprojekt.

Was heisst das nun für den amerikanischen Präsidenten? Für die Demokraten generell und die Zwischenwahlen in einem Jahr? Und natürlich: Was bedeutet dieser Sieg der Republikaner für Donald Trump? Darüber unterhalten sich Martin Kilian, langjähriger Korrespondent in den USA, und Christof Münger, Leiter des Ressorts International der Tamedia-Redaktion in Zürich.

Christof Münger leitet das Ressort International. Der promovierte Historiker analysiert und kommentiert die US-Politik, mittlerweile auch im Podcast "Alles klar, Amerika?". Reportagereisen führten ihn in den Irak, nach Haiti oder in den Kongo. Zusammen mit seinem Team plant und produziert er den Ausland-Teil. @ChristofMuenger

