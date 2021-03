Stellen Sie sich vor, Sie verlieren Ihre Arbeit, weil der Staat Ihren Betrieb schliesst. Und dann weist Sie derselbe Staat aus, weil Sie keine Arbeit mehr haben.

Das ist, pointiert und kurz zusammengefasst, die Gefühlslage vieler Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz. Sie haben Angst, ihr Aufenthaltsrecht zu verlieren, wenn sie Sozialhilfe beantragen, und wursteln sich lieber irgendwie durch, wenn sie in Not geraten – und verzichten damit nicht nur auf Geld, sondern auch auf Unterstützung bei der Arbeitssuche.

Die Corona-Krise wirft ein Schlaglicht auf ein Grundsatzproblem: Die Schweiz verquickt Sozial- und Migrationspolitik zu einer schwer verdaulichen Mischung.