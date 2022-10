Stilpolizist an der Hotelfachschule – Wer Jeans trägt, muss gehen Es gibt keinen Dresscode an der Hotelfachschule in Lausanne, doch Christophe Laurent sorgt auf dem Campus für tadelloses Auftreten. Nirgends wird eleganter studiert als hier. Claudia Salzmann

Die gebürtige Italienerin Gaia Marangoni ist mit den Führungen betraut. Foto: Claudia Salzmann

Die Eingangshalle glänzt. Und mit ihr der neue Campus der EHL Hospitality Business School, die im Juli eröffnet wurde. Der Neubau der Eliteschule ist bereits von deren 3500 Studierenden in Beschlag genommen. An der Réception warten die Erstsemester auf Besuchende. Sonst vertreiben sie sich die Zeit mit Rollenspielen, in denen komplexe Bedürfnisse fiktiver Gäste gelöst werden.