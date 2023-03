Ein Turm aus Fleisch und Brot: Der «King Kong» im Union Diner. Foto: Urs Jaudas

Wir sind nicht die Einzigen, die an diesem Mittwochmittag vom Burgerhunger getrieben werden. Das Union Diner beim Stauffacher in Zürich ist voll besetzt. Da und dort surrt ein Buzzer in das Stimmengewirr hinein: das Zeichen, dass man sein Essen abholen kann.