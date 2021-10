Richard Kägis Wochenende – «Wer mich als Freund oder Geliebten verlieren will, ladet mich zum Brunch ein»

Richard Kägi Infos einblenden

Seit über 30 Jahren reist Richard Kägi als Foodscout – zuerst für Globus, jetzt auf eigene Faust – durch die Welt. Er bewegt sich zwischen traditionellen Küchen und den neusten Foodtrends. Als Autor publiziert er regelmässig Kolumnen. Seine Lieblingsrezepte stellt er in seinem ersten, eigenen Kochbuch «Kägi kocht» vor. Die Buchvernissage findet am 11.10. im Kaufleuten statt. Zusammen mit seinen zwei Katern wohnt der 63-Jährige am Sonnenberg in Zürich. Aktuell arbeitet er an einem Projekt für die Peclard-Restaurants und stellt deren Fleischküche auf nachhaltige Erzeugung um. (lab)