Die Ausgangslage

Der Bund versucht mit grosser Anstrengung, eine Gasmangellage im kommenden Herbst und Winter zu verhindern. Sollte es trotzdem zu einer Knappheit kommen, hat er ein Kaskadensystem entwickelt, das sowohl die Wirtschaft als auch Private zum Sparen bewegen soll. Darauf folgen Kontingentierungen. Als letzter Schritt sind auch Verbrauchsverbote denkbar, Haushalte wären davon nicht betroffen.

Doch welche Branchen wären von diesen Sparmassnahmen zuerst betroffen? Darauf wird die Landesregierung heute voraussichtlich eine Antwort geben. Der Entscheid sorgt für Spannung – verschiedene Branchen wie der öffentliche Verkehr oder die Nahrungsmittelindustrie betonten in der vergangenen Woche ihre Wichtigkeit. Heute Mittwoch sollen die entsprechenden Verordnungsentwürfe vom Bundesrat zur Kenntnis genommen werden und danach in die Konsultation gehen.

Städte wollen Wassertemperatur in Hallenbädern senken

Die Städte haben eine Liste mit möglichen Massnahmen erarbeitet, mit denen sie Energie sparen können. Die vorgeschlagenen Massnahmen soll den Städten als Orientierungshilfe dienen, schreibt der Städteverband in seiner Mitteilung vom Mittwoch. Jede Stadt habe andere Voraussetzungen und nicht überall seien dieselben Massnahmen sinnvoll und umsetzbar. Die Massnahmen seien freiwillig und präventiv, solange es noch keinen Energiemangel gibt, schreibt der Verband.

Damit es nicht soweit kommt, wollen die Städte als Vorbild vorangehen und Energie sparen, wie sie schreiben. Neben dem Senken von Raumtemperaturen wird etwa auch vorgeschlagen, dass das Wasser in Hallenbädern zwei Grad weniger warm geheizt werden könnte, die Beleuchtung etwa von historischen Gebäude oder Reklameschildern abgeschaltet oder auch Aufzüge oder Rolltreppen wo möglich nicht mehr betrieben werden könnten.

Bund sieht sich als Vorbild

Der Bund habe in dieser Sache eine Vorbildfunktion, betonte Sommaruga an der Medienkonferenz vor einer Woche. Deshalb bereite der Bundesrat ein Sparprogramm für die Bundesverwaltung vor. Vorstellen will er es laut Sommaruga heute Mittwoch. Apparate und Computer, die nicht zwingend in Betrieb sein müssen, sollen abgeschaltet werden. Abgeklärt wird auch, wie bei einer Mangellage Standorte der Bundesverwaltung zusammengelegt werden könnten, damit weniger Räume geheizt werden müssten. Auch Homeoffice ist ein Thema.