In den USA müssen Firmen in mehreren Bundesstaaten in ihren Stelleninseraten angeben, in welcher Bandbreite sich der Lohn für diese Arbeit bewegt. Seit dem neuen Jahr ist das nun in Kalifornien, Washington und Rhode Island Pflicht, die Stadt New York führte ein solches Gesetz letzten November ein, und in Colorado gilt die Vorgabe bereits seit 2021. Seither können Bewerbende sehen, was sie für den Job mindestens erwarten können – und wie viel sie maximal verdienen können, wenn sie länger in der Firma arbeiten.

Je nach Bundesstaat müssen die Arbeitgebenden die Löhne in der Stellenanzeige, auf ihrer Webseite oder auf einer Drittseite wie Linkedin angeben. Und auch wenn gerade keine Stelle ausgeschrieben ist, können Angestellte die Salärbandbreite für ihren Job einfordern, um zu sehen, wo sie im Vergleich mit dem Team stehen.

In Colorado, wo das Transparenz-Gesetz schon seit zwei Jahren gilt, hat eine Studie ergeben, dass sich für Arbeitgebende wie auch Arbeitnehmende eine Win-win-Situation daraus ergibt. Zwar ist die Anzahl der Stellenangebote zuerst zurückgegangen, wohl weil grössere Firmen offene Jobs in anderen Staaten ausschrieben. Es zeigte sich aber, dass sich trotzdem mehr Menschen bewarben und prozentual nun auch mehr Leute einer Arbeit nachgehen als im benachbarten Utah. Die Lohntransparenz motiviert Stellensuchende, und Firmen haben weniger Mühe, offene Stellen zu besetzen.

Frauen und Minderheiten profitieren

Die Firmen selber berichten, dass sich besser geeignete Kandidatinnen und Kandidaten bewerben, welche bereits mit den Lohnaussichten einverstanden sind. Davor gab es eher mal Bewerbende, die vor allem auf hohe Löhne abzielten. Die Einstellungsgespräche seien dank der Transparenz einfacher geworden, schreibt die «New York Times». Ein weiterer Vorteil für Arbeitgebende ist, dass auch die Konkurrenten zeigen müssen, was sie zahlen. So wissen Firmen, was es braucht, um im Markt erfolgreich die besten Arbeitskräfte zu sich zu locken.

Und zu halten, denn wer aufgrund der öffentlichen Lohnbandbreiten weiss, dass er fair bezahlt wird, hat auch keinen Grund, zu wechseln oder sich abwerben zu lassen, um mehr verdienen zu können. Die Transparenz führt insgesamt zu mehr Gleichheit und zu einem kleineren Lohngefälle im Team, wie Untersuchungen ergaben. Die Salärunterschiede zwischen Männern und Frauen sinken um fast 50 Prozent. Auch Minderheiten profitieren in den USA von der Lohntransparenz und erhalten eher eine faire Bezahlung.

Mindestlohnangaben genügen nicht

Wichtig ist offenbar, dass eine Bandbreite verfügbar ist. In Österreich muss beispielsweise seit 2011 der Mindestlohn in Stelleninseraten veröffentlicht werden. Viel geändert hat sich damit aber nicht. Für Frauen habe das Salär weniger Bedeutung als für Männer, sie lassen sich auch weniger von tiefen Löhnen abschrecken, erklärt Personalpolitik-Professorin Julia Brandl im «St. Galler Tagblatt». Arbeitgebende finden mit den Mindestlohn-Angaben zwar eher günstigere Arbeitskräfte, viele geeignete Kandidatinnen und Kandidaten würden sich aber gar nicht erst bewerben, weil ein zu tiefes Salär sie abschrecke, sagt Brandl. Und allgemein sei der Lohn dann immer noch Verhandlungssache. Diese Variante sei daher nicht sinnvoll.

Die Bandbreite hingegen erhöht gemäss Brandl die Qualität der Bewerbenden, die Lohngleichheit und langfristig auch die Produktivität. Zwar würden die Lohnkosten dadurch steigen, denn es werden kaum noch Leute unter ihrem Wert eingestellt, wie das bisher der Fall ist. Langfristig lohnt sich das aber auch für die Unternehmen, denn die Arbeitnehmenden sind nicht nur besser für die Stelle geeignet, sondern auch motivierter und bleiben länger, erklärt Brandl.

Lohntransparenz erhöht Motivation und Treue

Eine asiatische Studie fand zudem heraus, dass Mitarbeitende härter an ihrer Karriere arbeiten, wenn Lohntransparenz herrscht. Die Untersuchung in der Bankwelt zeigte, dass die Saläre in höheren Stufen von den Angestellten unterschätzt wurden. Als diese dann sahen, wie viel sie bei einer Beförderung verdienen könnten, gaben sie sich deutlich mehr Mühe, um die Karriereleiter zu erklimmen.

Auch in einem anderen Projekt konnten Auswirkungen auf die Motivation aufgezeigt werden. So wurden in den USA die Löhne an einigen Universitäten öffentlich gemacht. Wo die Akademikerinnen und Akademiker fair bezahlt wurden, steigerte sich daraufhin die Produktivität. Zeigte sich aber ein starkes Lohngefälle, sank die Motivation. Zudem gab es dann mehr Abgänge, viele Mitarbeitende waren wütend, dass sie jahrelang unterbezahlt wurden, obwohl die Verantwortlichen genau wussten, dass ihnen eigentlich mehr zustehen würde. Wo das Projekt hingegen aufzeigte, dass faire Bezahlung herrschte, sank die Fluktuation.

Leistungsboni ebenfalls offenlegen

Eine Gefahr bei der Lohntransparenz per Gesetz ist allerdings, dass Firmen auf andere Mittel zurückgreifen, um Mitarbeitende ausserhalb der Richtlinien doch unterschiedlich zu bezahlen. Beispielsweise mit Boni oder individuellen Zuschüssen. Das gilt insbesondere für diejenigen Angestellten, welche von der Lohntransparenz nicht profitieren. Sie verhandeln im bisherigen, geheimen System geschickt höhere Löhne für sich aus und werden von Lohnbändern dabei gebremst. Mit fixen Bonuszahlungen können sie sich wieder höhere Saläre sichern.

Diese würden die Lohngerechtigkeit zwischen den Geschlechtern aber wieder zunichtemachen, erklärt Professor Peter Bamberger der «New York Times». Seine Studie fand heraus, dass Angestellte tatsächlich öfter solche individuellen und versteckten Vergütungen verlangten, wenn Lohntransparenz Pflicht sei – und diese auch erhalten.

Die Firmen müssten sich deshalb überlegen, wie sie ihren Mitarbeitenden auch bei vollständiger Lohntransparenz für bessere Leistungen eine zusätzliche Kompensation zukommen lassen können. Auch das müsse offen und verständlich geregelt sein, um die leistungsbedingten Lohndifferenzen plausibel erklären zu können. Dann habe das Unternehmen auf dem Markt einen klaren Vorteil, sagt Bamberger. Allgemein führe die Lohntransparenz bei Firmen oft zu einem Umdenken, da sich die Verantwortlichen gesamthaft damit auseinandersetzen müssten und nicht mehr die einzelne Verhandlungstaktik von Bewerbenden für eher zufällige Löhne sorge.

Einkommenstransparenz in Norwegen

Die Lohntransparenz verbreitet sich in den USA rasant, nach New York City will auch der Bundesstaat New York diese noch 2023 einführen. Andere planen dies ebenfalls, die Vorteile überwiegen für viele deutlich. 28 Bundesstaaten kennen immerhin bereits ein Verbot, die Bewerbenden nach dem bisherigen Lohn zu fragen. Meist würden Firmen dann einfach etwas mehr zahlen, als die Kandidierenden bisher erhalten und nicht den eigentlich gerechten Lohn, wird das Gesetz begründet.

Komplette staatlich verordnete Offenheit über das Einkommen aller Menschen herrscht derweil in Norwegen. Dort sind die Steuerdaten aller Personen schon seit langer Zeit öffentlich einsehbar, seit 2001 aber zusätzlich auch im Internet. Dabei wird jedes Jahr das Gesamteinkommen sowie die fällige Steuer publiziert. Hat eine Person mehrere Jobs, erfahren Neugierige somit nur, wie viel die Person von allen Arbeitgebern gemeinsam erhält. Zudem erfährt man seit 2014, wer sich für die eigenen Daten interessiert. Die Anfragen sind seither stark zurückgegangen.

