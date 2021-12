Verhältnis USA-Russland – Wer redet, schiesst nicht Joe Biden will durch den Dialog mit Russland die Krise um die Ukraine entschärfen. Wladimir Putin verlangt aber gewaltige Zugeständnisse. Wird Washington liefern? Stefan Kornelius , Paul-Anton Krüger

US-Präsident Joe Biden hat ein neues Ziel: Er will Treffen mit vier Nato-Verbündeten und Russland einberufen. Foto: Keystone

Es war ein ungewöhnlicher Ort für eine einigermassen sensationelle Ankündigung: Auf dem Weg zu seinem Hubschrauber Marine One verkündete US-Präsident Joe Biden am späten Mittwochabend Schweizer Zeit, dass er einen hochrangigen Sicherheitsdialog mit Russland plant. Mit dabei: ein paar ausgewählte Nato-Alliierte. Ziel: ein gemeinsames Verständnis von Europas Sicherheit.



Am Tag nach seiner zweistündigen Videokonferenz mit Kremlchef Wladimir Putin über den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine sagte Biden: «Die gute Nachricht, die positive Nachricht ist, dass unsere Teams seither in konstantem Kontakt stehen. Wir hoffen, dass wir bis Freitag sagen und ankündigen können, dass wir Treffen auf einer höheren Ebene haben werden, nicht nur wir, sondern mit vier unserer wichtigsten Verbündeten in der Nato und Russland.»



Bei diesem Treffen solle es darum gehen, «Russlands Besorgnis mit Blick auf die Ausdehnung der Nato zu diskutieren» und zu sehen, ob man auf Russlands Bedenken eingehen könne oder nicht, wenn es dazu beitrage, «die Temperatur entlang der Ostfront zu senken». Ziel der USA sei es, «sicherzustellen, dass wir uns auf Diplomatie zubewegen und deeskalieren», ergänzte eine Sprecherin später.

Rote Linien aus dem Kreml

Für Russlands Präsidenten wird damit eine lange gehegte Forderung erfüllt: Putin hatte stets die Vorstellung, dass die europäische Sicherheitsarchitektur unter den Grossmächten neu verhandelt wird. Damit würde das Selbstbestimmungsrecht der Staaten ausgehöhlt. Die Missachtung der Europäischen Union hat Russland zuletzt beim Besuch des EU-Aussenbeauftragten deutlich gemacht.



Putin hatte in den vergangenen Tagen zudem «rote Linien» verkündet, die nach seiner Vorstellung nun Gegenstand der Gespräche sein dürften: Die Anbindung der Ukraine an die Nato und die EU werde Moskau nicht hinnehmen. Die Stationierung von Waffensystemen in der Ukraine, deren Raketen Moskau in wenigen Minuten erreichen könnten, werde nicht ohne Antwort bleiben.

Wladimir Putin: «Wir gehen davon aus, dass diesmal zumindest unsere Sorgen gehört werden.» Foto: Keystone





Auch nach dem Videogespräch legte Putin nach: Am Mittwoch sagte er in Sotschi, Russland werde Washington in der kommenden Woche Vorschläge für einen Sicherheitsdialog unterbreiten. «Wir haben die Möglichkeit, diesen Dialog fortzusetzen», das sei das Wichtigste. Russland verfolge eine friedliebende Aussenpolitik, habe aber auch das Recht, seine eigene Sicherheit zu gewährleisten. «Wir gehen davon aus, dass diesmal zumindest unsere Sorgen gehört werden», fügte er hinzu.

Was riskieren die Nachbarn?

Biden schloss vorerst aus, dass die USA bei einem Einmarsch Russlands der Ukraine militärisch zur Seite springen würden – allerdings machte er zwei wichtige Einschränkungen. Die Idee, dass die Vereinigten Staaten «unilateral» Russland militärisch bei einem Einmarsch in die Ukraine konfrontieren, sei «derzeit nicht in den Karten», sagte er. Es werde auch darauf ankommen, was andere Nato-Staaten zu tun bereit seien. Übersetzung: Was eigentlich sind die europäischen Nachbarn der Ukraine bereit zu riskieren?



Biden bekräftigte jedoch, ein Einmarsch werde «ernste Konsequenzen haben». Mit dieser Formulierung sind einschneidende Wirtschaftssanktionen bis hin zum Rauswurf aus dem internationalen Zahlungssystem Swift gemeint, die das Weisse Haus schon vor dem Videotelefonat detailliert geschildert hatte.

Zugleich warnte Biden Putin, im Falle einer Aggression würden die USA der Ukraine weitere Waffen zur Selbstverteidigung liefern und die Ostflanke der Nato mit Truppen verstärken. Gerade der letzte Punkt könnte in Verhandlungen mit Moskau eine entscheidende Rolle spielen. Aussenminister Antony Blinken betonte, Biden habe Putin klargemacht, dass eine Ausweitung der Militärhilfe an Kiew vom Verhalten Russlands abhängen werde.

Ein Quintett für die Zukunft Europas

Eine Sprecherin Bidens ergänzte später, der Präsident habe zugesagt, dass seine Interaktionen mit Russland eng abgestimmt würden «mit unseren Alliierten und Partnern, mit denen wir ständig in Kontakt stehen». Biden hatte die Regierungschefs Frankreichs, Grossbritannien, Italiens und Deutschlands nach seiner Videokonferenz mit Putin über den Stand der Gespräche informiert.

Auf diese – zusammen mit den USA auch als Nato-Quintett bezeichnete – Gruppe dürfte sich Biden bezogen haben, als er von Gesprächen mit mindestens vier weiteren Bündnispartnern sprach, die nun in den Dialog miteinbezogen werden sollten. Erwartungsgemäss löste die Auswahl bei Nato-Mitgliedern Mitteleuropas Besorgnis aus.



Die Frage, ob ein weiteres Gipfeltreffen geplant sei, liess die Sprecherin unbeantwortet. Denkbar sind aber zumindest Gespräche der jeweiligen Sicherheitsberater, hoher Diplomaten oder Vertreter der Verteidigungsministerien. Auch wird Biden an diesem Donnerstag die östlichen Nato-Alliierten einbeziehen.

Angekündigt ist eine Telefonkonferenz mit den «Neun von Bukarest», einer Gruppe von Nato-Staaten, die früher Teil der Sowjetunion oder des Warschauer Paktes waren und sich 2015 nach der Annexion der Krim durch Russland zusammengetan hatten. Dazu zählen Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, die Slowakei, Tschechien und Ungarn, die sich in besonderer Weise von Moskau bedroht sehen.



Ebenfalls für Donnerstag angesetzt war ein Gespräch Bidens mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij. Diesem dürfte Biden erneut versichern, dass die USA die territoriale Integrität und die Souveränität Kiews vorbehaltlos unterstützen.

Widerstand aus Berlin und Paris

Biden hatte Putin deutlich gemacht, kein Land könne ein anderes zwingen, seine Grenzen oder seine Politik zu verändern, oder darüber bestimmen, mit wem es zusammenarbeiten will. Die USA «haben immer ihre Unterstützung für das Prinzip bekundet, dass jedes Land das souveräne Recht hat, mit Bezug auf seine Sicherheit seine eigenen Entscheidungen zu treffen».



Die Nato hatte 2008 der Ukraine und Georgien auf Betreiben von US-Präsident George W. Bush den Beitritt zur Nato in Aussicht gestellt, dies allerdings wegen Widerstands aus Deutschlands und Frankreich nicht mit einem konkreten Zeitplan verknüpft.

Berlin und Paris hatten damals eine unmittelbare Aufnahme verhindert. Kiew hat inzwischen den Beitritt zum Verfassungsziel erhoben. Allerdings ist kaum vorstellbar, dass die Allianz ein Land mit ungeklärten Territorialstreitigkeiten aufnimmt, wie es bei der Ukraine und Georgien der Fall ist.

