Sweet Home: Reduzierter Wohnen – Wer sagt denn, dass Minimalismus kalt sein muss? Diese zehn Beispiele zeigen, wie Sie auch mit wenigen Farben, Möbeln und Dingen warm und gemütlich wohnen können. Marianne Kohler Nizamuddin

Natürlich: Schlichter Holztisch, antik und naturbelassen. Foto über: Entrance

Wenn ich durch mein Quartier spaziere, sehe ich immer mehr Menschen direkt in die Wohnung. Nicht etwa, weil ich das will, sondern weil viele Villen abgerissen wurden, und übrigens auch Genossenschaftssiedlungen, und dort nun Wohnhäuser stehen, bei denen Glas und Durchsicht die Architektur bestimmen. Wahrscheinlich denken die Bewohner hinter den Fenstern, dass sie unheimlich cool im minimalistischen Stil wohnen, weil sie alle teuren Designerstücke, die man halt so hat, in der Wohnung verteilt haben.

Minimalismus funktioniert in der Einrichtung jedoch anders. Er ist eine Haltung und kann überall und auch auf stilvolle, wohnliche Art umgesetzt werden. Die drei wichtigsten Kriterien, nach denen Dinge in einem warmen minimalistischen Zuhause Platz finden, sind:

Schönheit

Nützlichkeit

sentimentaler Wert

1 — Weiss ist ok – aber nicht ganz!

Harmonie: Unterschiedliche helle Farbtöne statt alles bloss Weiss. Foto über: The Design Chaser

Die meisten minimalistisch eingerichteten Wohnungen haben weisse Wände und auch sonst viel Weiss. Es gibt massenhaft Instagramaccounts von erfolgreichen Influencerinnen und Influencern, die auf Weiss setzen. Doch wenn Sie möchten, dass diese Helligkeit auch warm wirkt, dann wählen Sie verschiedene Schattierungen von Weiss. Ganz helle Beige-, Grau-, Creme- und Kreidetöne sorgen in der Kombination für eine sanfte und interessante Gesamtstimmung.

2 — Schaffen Sie trotzdem Platz für Lieblinge

Einzelstücke : Bücher und Keramik wunderschön und reduziert in die Einrichtung integriert. Foto über: @a_good_chair

Es ist nicht so, dass Minimalisten sich nicht über die Dinge definieren, die sie besitzen. Sie haben bloss weniger davon. Aber gar nichts zu haben, macht das Wohnen dann doch zu langweilig und unpersönlich. Es ist wichtig, dass auch in reduzierten Einrichtungen gewisse Dinge, die man liebt, einen sichtbaren Platz finden, damit man sich ihrer Schönheit erfreuen kann. Hier ist das gelungen mit Büchern und einer Sammlung von Keramik.

3 — Spielen Sie mit Texturen

Sinnlich: Verschiedene Hölzer, Leder, Keramik, Stoffe und Teppiche verleihen der Einrichtungen Gefühl. Foto über: The Nordique

Wenn weniger Farben und Dinge zusammenkommen, spielt deren Beschaffenheit eine bedeutendere Rolle. Wählen Sie schöne, edle Materialien mit unterschiedlichen Texturen. Damit entsteht eine interessante Haptik und viel Sinnlichkeit.

4 — Wählen Sie nicht alles neu und perfekt

S tilbruch : Rustikaler Esstisch in moderner Küche. Foto über: Entrance

In minimalistisch eingerichteten Wohnungen ist oft alles neu und perfekt. Das lässt sie dann auch kühl und distanziert wirken. Wählen Sie einzelne Stücke, die Patina zeigen, schräg sind und dadurch das Perfekte nicht nur gekonnt brechen, sondern auch erstrahlen lassen.

5 — Füllen Sie die Regale nicht ganz

Gedankenfreiheit: Ein Regal, das nur punktuell eingeräumt ist. Foto über: Turbulences Déco

Eine Freundin von mir hat immer genau so viel Dinge, wie Platz haben. Kommt etwas Neues dazu, muss was Altes weg. Das wird dann jeweils verkauft oder verschenkt. Das ist eine super Idee, die nicht nur hilft, wenn der Platz beschränkt ist, sondern auch Kinder zu einem nachhaltigeren Konsumverhalten erzieht.

Man muss aber seinen Platz nicht zwingend füllen. Leerraum kann für Atemfreiheit sorgen und Platz für Gedanken lassen. Das gilt übrigens auch für üppige und gar maximaoistische Einrichtungen. So ein Regal etwa, das zwar die Wand füllt, aber selbst nicht voll ist, strahlt eine besondere Art von Ruhe und damit auch Wärme aus.

6 — Lernen Sie, dass Minimalismus überall funktioniert

Normal: Gelungene minimalistische Einrichtung in einer kleinen, ganz normalen Wohnung. Foto über: Coco Lapine Design

Minimalismus ist, wie ich es in der Einleitung bereits angedeutet habe, zu einer Art Statussymbol geworden. Er wird oft verbunden mit starker, grossräumiger Architektur und wenigen, aber wertvollen Einzelstücken. Wie alles im Leben ist auch der Minimalismus eine Sache der Perspektive. Auf jeden Fall ist ein edler und wohnlicher minimalistischer Einrichtungsstil überall und auch mit kleinem Budget möglich!

7 — Wählen Sie neutrale Farben mit Tiefe

Dunkel: Schwarz und andere neutrale Farbtönen im reduzierten Stil vereint. Interiordesign und Foto: Avenue Design Studio

Nicht nur Weiss vermittelt eine reduzierte, minimalistische Anmutung. Alle neutralen Töne tun das und nicht nur die hellen. Spielen Sie mit Tiefe. Das bedeutet, dass Sie durchaus auch ein grosses Möbel in Schwarz wählen können, wie hier ein Sofa. Verbinden Sie aber Schwarz und Weiss mit warmen, neutralen Braun-, Grau- und Ockertönen.

8 — Lockern Sie mit cleveren Ideen auf

Funktional: Zeitschriftenhalter, verstellbare Spotleuchte und schlichtes Metal l regal neben dem Bett. Foto über: Coco Lapine Design

Wer reduziert wohnt, der möchte natürlich so wenig wie möglich um sich herum haben. Auch muss alles praktisch und logisch sein. Suchen Sie also nach genau solchen Designstücken, die durch die Funktion ihre Form finden. Es gibt viele attraktive und schlaue Möbel und Wohnaccessoires, die ganz im minimalistischen Sinne, nützlich sind und zugleich alles ein wenig auflockern.

9 — Stylen Sie, aber reduziert!

Ruhe: Sideboard mit wenigen schönen Dingen, stilvoll arrangiert. Foto über: These Four Walls

Nichts um sich zu haben in seinen Wohnräumen, ist eine Extremform von Minimalismus und strahlt keine Wärme aus. Man kann durchaus ein wenig stylen. Schöne Objekte, Kunst, Bücher, Raumduft, das alles geht auch mit wenig, wie dieses schöne Beispiel zeigt.

10 — Geben Sie der Strenge Eleganz

Chic: Schlichtes , aber liebevoll gerichtetes Bett. Foto über: SF Girl

Ordnung und Ruhe sind ebenfalls wichtige Bestandteile, damit eine minimalistische Einrichtung warm und wohnlich wirkt. Das tun die zu Beginn erwähnten teuren Designstücke nicht einfach von alleine. Ruhe entsteht zum Beispiel, in dem man die Strenge auf elegante Art umsetzt. Das ist in diesem Schlafzimmer gelungen. Lägen da etwa bloss das Duvet und die Kissen lose auf dem Bett, würden Eleganz und Ruhe fehlen und es sähe erst noch unfertig und damit unordentlich aus. Fazit: Alles, was Sie haben, auch wenn es wenig ist, braucht Zuwendung und Liebe.

