Gruppe F

In einer dramatischen Schlussphase konnte sich Lazio Rom in die Achtelfinals retten. Die Gäste aus Brügge agierten ab der 39. Minute nach der gelb-roten Karte für Sobol in Unterzahl, konnten aber noch ausgleichen. In der 93. Minute trafen die Gäste sogar noch die Latte. Ein Treffer hätte den Belgiern den Sieg und damit die Achtelfinal-Qualifikation gesichert. Die Partie ging 2:2 unentschieden aus.

Borussia Dortmund schlägt Zenit St. Petersburg auswärts 2:1. Dortmund war jedoch bereits vor der heutigen Runde für die Achtelfinals qualifiziert.