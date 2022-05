Gas-Engpässe in der Schweiz – Wer seine Heizung zurückdreht, soll auch finanziell belohnt werden Mit einem Appell an die Bevölkerung will Guy Parmelin den Gas- und Öl­verbrauch senken. Das funktioniere nur, wenn Heiz­kosten individuell verrechnet werden, entgegnet der Mieter­verband. Markus Brotschi

Wer in der Mietwohnung die Heizung runterdreht, soll künftig von tieferen Nebenkosten profitieren. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Zu Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind die Kosten für Öl und Gas kurzzeitig in die Höhe geschossen. Ein Boykott russischer Energie könnte die Preise erneut und für längere Zeit enorm ansteigen lassen. Der Schweizerische Mieterverband (MV) rechnet denn auch mit jährlich bis zu 1200 Franken höheren Nebenkosten pro Haushalt, wenn für Heizöl und Erdgas mehr bezahlt werden muss. Und mit Bundesrat Guy Parmelin erwägt nun auch in der Schweiz ein Minister einen Aufruf an die Bevölkerung, die Heizung um ein oder zwei Grad zurückzudrehen. «Bereits ein Grad weniger würde den Gasverbrauch um fünf bis sieben Prozent senken», sagte der Wirtschaftsminister im «Eco Talk» von SRF.