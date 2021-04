Zürcher Amateurfussball – Wer sich an die Corona-Regeln hält, hat ein höheres Verletzungsrisiko Nach langer Pause könnten die Amateurfussballer bald wieder im Einsatz stehen. Auf einige wartet ein Mammutprogramm, wie es nicht einmal Profis absolvieren müssen. Marcel Rohner , Fabian Sangines

Die Warnung ist eindringlich. «Viele Fussballer und Trainerinnen meinen, sie müssten nach einer langen Pause etwas nachholen», sagte Marisa Wunderlin in einem Interview mit dieser Zeitung. «Das ist der vielleicht grösste Fehler überhaupt.» Die Verletzungsgefahr könne rapide ansteigen, wenn der Körper von 0 auf 100 hochgefahren werde, erklärte die Sportwissenschaftlerin und Assistentin des Frauen-Nationalteams.

Es ist ein Problem, das auch dem Schweizer Amateurfussball in den nächsten Wochen bevorstehen könnte, dann, wenn der Bundesrat am Mittwoch die nächsten Lockerungen vornimmt und der Fussball den Spielbetrieb wieder aufnehmen kann. Noch dürfen Erwachsene ab der 2. Liga nicht spielen. Die Zeit drängt, am 4. Juli muss die Saison beendet sein.