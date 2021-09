Forschung zu Darmflora – Wer sich gesund ernährt, furzt mehr Männer, die pflanzliche Kost bevorzugen, produzieren mehr Darmgase. Das ist unter Umständen peinlich, weiter aber nicht schlimm, weil dafür gesundheitsfördernde Darmbakterien verantwortlich sind. Nik Walter

Kohl regt die Verdauung an und erhöht die Gasproduktion. Ob das Louis de Funès bei den Dreharbeiten zum Film «La soupe aux choux» auch schon wusste? Foto: Sunset Boulevard via Getty Images