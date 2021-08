Wenig freie Plätze in Zürich – Wer sich jetzt impfen lassen will, braucht Geduld Die Impfangebote im Kanton Zürich wurden zurückgefahren und werden weiter reduziert – trotz Impfaufruf der Behörden. Corsin Zander

Die Schlange für die Walk-in-Impfung Ende Juli im Corona-Impfcenter beim Triemlispital ist überschaubar. Foto: Thomas Egli

Wer in diesen Tagen einen Termin für die erste Corona-Impfung vereinbaren möchte, hat es schwer. Und das, obwohl die Anzahl der pro Tag verabreichten Impfungen deutlich abgenommen hat. Dies hat auch eine Leserin des «Tages-Anzeigers» festgestellt, die für ihre 83-jährige Mutter vergangene Woche einen Impftermin vereinbaren wollte: «Ich habe gedacht, dass wir locker einen Termin für die nächsten Tage erhalten», schreibt sie. Nach mehreren Stunden hat sie einen Termin gefunden: Am kommenden Donnerstag in der Klus-Apotheke am anderen Ende der Stadt. Früher hätte es bloss noch Termine in Dietikon, Uster oder Winterthur gegeben.