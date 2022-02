Resultate Stadtratswahlen Zürich - Wer sichert sich einen Sieg im Stadtratsrennen?

Wer holt sich die Plätze 8 und 9 im Stadtrat?

Die «Tages-Anzeiger»-Umfrage der Forschungsstelle Sotomo hat Anfang Januar gezeigt, dass die Plätze eins bis sieben im Stadtrat relativ klar an die Bisherigen Daniel Leupi (Grüne), Corine Mauch (SP). André Odermatt (SP), Raphael Golta (SP), Karin Rykart (Grüne), Andreas Hauri (GLP) und Filippo Leutenegger (FDP) gehen dürften.

Dahinter wird es gemäss der Umfrage spannend. Die Plätze acht bis zehn trennten damals bloss 3 Prozentpunkte. Simone Brander (SP) platzierte sich knapp vor Michael Baumer (FDP, bisher), Dominik Waser (Grüne) und Walter Angst (AL).

Die grösste Überraschung wäre es, wenn Dominik Waser für die Grünen einen dritten Sitz holen würde. Der 24-Jährige wurde durch sein Engagement in der Klimabewegung landesweit bekannt. Er ist in der parlamentarischen Politik noch gänzlich unerfahren. Simone Brander politisiert am linken Rand der SP, und weil sie keine Bisherige ist, schneidet sie von den Sozialdemokraten klar am schlechtesten ab. Es wäre aber eine grosse Überraschung, wenn es der SP nicht gelingen würde, den vierten Sitz wieder zu erobern.

Knapp könnte es für den Stadtrat der FDP, Michael Baumer, werden. Der Vorsteher der Industriellen Betriebe hat in den vergangenen vier Jahren für wenig Aufsehen gesorgt. Nachdem die FDP ihren dritten Sitz 2013 an Richard Wolff von der Alternativen Liste verloren hat, wäre ein weiterer Sitzverlust in weniger als zehn Jahren für die Freisinnigen ein Desaster. Hinzu kommt, dass seit 1998 kein bisheriger Stadtrat mehr abgewählt wurde. Damals traf es mit Hans Wehrli auch einen Freisinnigen.