Mögliche Kandidaten für Regierungsratswahlen – Wer steigt für die SP ins Rennen? Die Zürcher Sozialdemokraten haben nach dem Austritt von Mario Fehr nur noch einen Sitz im Regierungsrat. Bei den nächsten Wahlen will die Partei das wieder ändern. Meinung Patrice Siegrist

Und nun: Wahlkampf. Mario Fehr hat am Freitag die SP verlassen. Die SP ist somit per sofort nur noch mit Jacqueline Fehr in der Regierung vertreten. Die Kampfansage folgte aber prompt. Die kantonale SP will den Sitz bei den Wahlen 2023 wieder zurückerobern.

Ob Mario Fehr selbst wieder antritt, ist unklar. Dafür spricht sein Auftritt am Freitag. Er trat aus der Partei aus, nachdem ihm die Geschäftsleitung gesagt hatte, sie wolle ihn nicht mehr für eine weitere Amtsperiode empfehlen. Hätte Fehr keine Ambitionen mehr, hätte er auch in der Partei bleiben können.