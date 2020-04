E-Commerce in Zürich – Wer vom grossen Päcklirausch profitiert Der Onlinehandel beschleunigt in Zürich das Lädelisterben, aber schafft auch neue Jobs, teils an unerwarteten Orten. Expedition in eine fremde Welt. Marius Huber

Das ist kein Pöstler, sondern der Fahrer des Expresszustellers Notime, der in einer Halle am Rand von Oerlikon Pakete abholt. Foto: Dominique Meienberg

Es ist kurz nach Mittag, 12.09 Uhr, und es sind erst 14 Prozent von fast 60’000 Bestellungen verpackt, die an diesem Tag raus müssen. So steht das auf dem grossen Monitor an der Wand über Achim Dietz, der eine Schachtel nach der anderen füllt und aufs Fliessband stellt. Im Warenlager von Digitec Galaxus, dem grössten Onlinehändler der Schweiz, geht zurzeit die Post ab – so sehr, dass diese nicht mehr nachkommt. Weil die Paketmenge bei vielen Händlern wegen der Corona-Krise explodiert ist, führt der gelbe Riese Obergrenzen ein, damit es nicht zum Kollaps kommt, wie verschiedene Medien berichtet haben.