Neuer Delivery-Brunch im Test – Wer will, bestellt zum Granola Sextoys Das Frühstück von Samigo Amusement wird ab sofort auch nach Hause geliefert – auf Wunsch mit Blumen, Drinks oder Spielzeug. Claudia Schmid

Edel und orientalisch angehaucht: Der Brunch von Samigo. Foto: zvg

Als man noch in Riesengruppen Restaurants besuchen konnte, war Samigo Amusement – Restaurant, Club und Bar in einem – am Sonntag einer der beliebtesten Brunchorte der Stadt. Ob Fussballstars, Künstler oder Models – alle wollten einen Platz in der riesigen Location direkt am See beim Mythenquai. Bis wieder Normalzustand herrscht, schicken Geschäftsführer Sami Khouri und sein Team den Brunch direkt nach Hause. Über 200 Lieferungen gingen am Sonntag an verschiedene Zürcher Haushalte. «Wir hätten wohl früher mit dem Delivery-Brunch beginnen sollen», sagt Sami Khouri, «aber in der ersten Phase des Lockdown hatten wir andere Probleme.»

Im Fixpreis inbegriffen sind ein knappes Dutzend Hausspezialitäten, darunter Labneh-Joghurt mit selbst gemachtem Granola, frische Beeren, geräucherter Lachs, Frischkäse, sowie Hummus und Baba Ghanoush vom Palestine Grill, der auch zu Khouris Gastrofamilie gehört. Alles kleine, mit Kräutern garnierte Speisen, die weit über das durchschnittliche Konfi-Käse-Aufschnitt-Programm hinausgehen.

Brot aus der Les-Halles-Bäckerei

Sämtliche Behälter, die sich rezyklieren lassen, sind angeschrieben, und eine mitgelieferte Beschreibung der Gerichte sorgt für die nötige Übersicht – etwas, das bei Lieferdiensten oft fehlt: Da bestellt man mehrere Sachen, weiss aber am Ende nicht mehr, was sich in der Papiertasche befindet.

Unsere Favoriten: ein edler, getrüffelter Eiersalat, ein Orangensaft, so frisch und süss, wie man ihn sonst nur in Palermo oder Tel Aviv bekommt, sowie das Ruchbrot, das noch drei Tage nach der Brunchlieferung frisch ist. Es stammt aus dem Les Halles, das seit vergangenem Jahr ebenfalls zur Samigo-Gruppe gehört. Wir hatten bisher nicht auf dem Schirm, dass das Les Halles eine eigene Bäckerei betreibt.

Brunch mit Überraschung

Günstig ist das Sonntags-Zmorge trotz ausgewählter Zutaten mit 48 Fr. pro Person nicht. Als cooles Geburtstagsgeschenk allerdings würden wir den Brunch nochmals bestellen, zumal er sich mit Überraschungen ergänzen lässt. So lassen sich auf Wunsch auch diverse alkoholische Getränke, ein Bund Tulpen (25 Fr.), Sextoys (15 Fr./Stk) «For Your Sunday Pleasure» oder Uno-Spielkarten (15 Fr.) bestellen. Die Spielzeugläden sind ja immer noch zu.